Video: Bottas ondergaat unieke metamorfose

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas heeft een nieuw uiterlijk geadopteerd. De Fin lijkt al vroeg tijdens de winterstop te pieken met een bijzonder #offseason filmpje. Vooral zijn haarstijl is flink op de schop gegaan; z’n snor blijft na de veranderingen echter overeind staan.

Valtteri Bottas lijkt flink te genieten tijdens de winterstop. Terwijl de Formule 1-teams zich allang voorbereiden op de preseasontests in Bahrein, proberen de coureurs gebruik van de winterstop te maken door zich maximaal te ontspannen en de gedachten even van de Formule 1 af te halen. Een mooi voorbeeld is Bottas. Sinds de start van 2022 maakte de Fin de overstap van Mercedes naar Alfa Romeo. Sindsdien lijkt de tienvoudige Grand Prix-winnaar relaxter en gelukkiger te zijn. Ook in de onderstaande video lijkt Bottas gehuld te zijn in een deken van geluk.