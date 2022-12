Piastri bezoekt McLaren-fabriek voor de eerste keer

Het team van McLaren doet er alles aan om Oscar Piastri zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn debuut in de Formule 1. De jonge Australiër testte eerder deze week al een oudere wagen en nam eerder ook al de post season test voor zijn rekening. Nu heeft hij een andere belangrijke stap gezet.

Het team van McLaren deelt op de sociale media namelijk dat Piastri zijn eerste bezoek aan het hoofdkwartier van het team erop heeft zitten. Gisteren meldde de Australiër zich in Woking waar hij zijn nieuwe teamgenoten voor komend seizoen ontmoette. Op de foto's is te zien dat hij zich onder andere meldde op de plek in de fabriek waar de auto's in elkaar worden gezet.