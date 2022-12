Marko duidelijk: "Acht Checo niet in staat om Max voor een heel seizoen uit te dagen"

Max Verstappen domineerde dit seizoen de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de wereldtitel en schreef dit jaar in totaal vijftien Grands Prix op zijn naam. Volgens Red Bull-adviseur is Verstappen de absolute kopman en kan zijn teamgenoot Sergio Perez simpelweg niet tippen aan de Nederlander.

Verstappen en Perez bezorgden Red Bull dit seizoen tevens de constructeurstitel. De twee coureurs presteerden regelmatig zeer sterk maar Verstappen was vrijwel altijd de snelste van de twee. De Nederlandse wereldkampioen won vijftien Grands Prix terwijl Perez er dit jaar slechts twee won, de Mexicaan zegevierde op de stratencircuits van Monaco en Singapore.

Bij Red Bull is men zeer tevreden met de resultaten van de coureurs. Teamadviseur Helmut Marko is echter van mening dat niemand kan tippen aan de resultaten van Verstappen. De Oostenrijkse adviseur is eerlijk en geeft aan dat zelfs Perez dit niet kan. In gesprek met Sport Bild is Marko overduidelijk: "Checo kan zeker een paar races winnen, maar ik acht hem nu niet in staat om Max een heel seizoen uit te dagen. Sterker nog, ik zie momenteel niemand die Max onder dezelfde omstandigheden kan uitdagen."