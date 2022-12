Steiner brengt boek uit over afgelopen seizoen

Haas-teambaas Günther Steiner is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de meest populaire teambazen van de Formule 1.Dit komt vanzelfsprekend door de Netflix-serie Drive To Survive. Steiner speelt hier nu op in en maakte vandaag bekend dat men binnenkort een boek van zijn hand kan kopen.

Haas maakte vandaag bekend dat Steiners boek 'Surviving to Drive' in april 2023 in de schappen ligt. In het boek geeft Steiner een uniek kijkje achter de schermen van hoe het er bij Haas aan toe gaat. Het boek gaat over het seizoen 2022 en Steiner zal gaan laten zien hoe zijn werkzaamheden er uitzien. De titel is vanzelfsprekend een verwijzing naar de Netflix-reeks.