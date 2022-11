Gasly bedankt AlphaTauri na laatste rondjes tijdens Honda Thanks Day

Pierre Gasly reed afgelopen weekend op het circuit van Motegi zijn laatste meters in een bolide van het team van AlphaTauri. Gasly vertrekt immers naar het team van Alpine voor 2023, eerst nam hij echter afscheid van de Red Bull-familie. Gasly reageerde zeer dankbaar.

Gasly kwam afgelopen weekend in actie tijdens de Honda Racing Thanks Day op het circuit van Motegi. Gasly kroop achter het stuur van de AlphaTauri AT01, de wagen waarmee hij in 2020 zijn eerste Grand Prix won. Op Instagram bedankt Gasly zijn team voor deze afscheidsrondjes. Volgens Gasly was het cirkeltje rond aangezien hij zijn eerste race won in de AT01 en omdat hij op Motegi won in de Super Formula.