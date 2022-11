"De Vries gaf alles voor F1-droom: "Ik reis al twee jaar naar de races voor niks"

Nyck de Vries maakte dit seizoen tegen alle verwachtingen in zijn debuut in de Formule 1. De Nederlander viel in Monza in bij het team van Williams. Zijn debuut was succesvol en volgend seizoen rijdt hij voor het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur zag zijn debuut in Monza niet aankomen.

De Vries was dit seizoen regelmatig aanwezig bij Grands Prix in zijn rol als reservecoureur van het team van Mercedes. De Nederlander reed tevens een aantal vrije trainingen voor Mercedes, Williams en Aston Martin. Op de zaterdagochtend in Monza werd hij plotsklaps naar het team van Williams geroepen om in te vallen voor de zieke Alexander Albon.

Telefoontje

De Vries scoorde direct punten bij zijn debuut en kreeg voor 2023 een contract bij AlphaTauri. Zijn jarenlange functie als reservecoureur heeft hem dus toch tot een racezitje gebracht. De Vries was te gast bij de talkshow Renze op Zaterdag en daar sprak hij zich uit: "Alles draaide om de Formule 1. Ik reis al twee jaar naar de races, voor niks. Ik had een gesprek over mijn toekomst en toen kwam er een telefoontje. Ik dacht 'Dat is wel heel snel.' Ze zeiden dat het echt nu moest gebeuren. Ik ben toen naar Williams gestuurd. Ik wist niet dat ik het hele weekend zou rijden, ik hoorde dat toen."