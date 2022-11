Steiner geeft Schumacher gelijk in discussie over rookies

Het team van Haas kwam voorafgaand de Grand Prix van Abu Dhabi met groot nieuws naar buiten. Men maakte namelijk bekend dat ze Mick Schumacher geen contractverlenging geven en hem in 2023 vervangen door Nico Hülkenberg. Teambaas Günther Steiner is het met Schumacher eens dat het voor rookies lastig is om te groeien.

Schumacher was dit jaar bezig met zijn tweede seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Duitse coureur, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, kende een zwaar seizoen waarin hij meermaals hard crashte. Schumacher reed tevens een aantal sterke races maar dit bleek niet goed genoeg te zijn voor Haas, men kiest volgend seizoen voor de ervaring van Hülkenberg.

Gelijke behandeling

Mick Schumacher gaf eerder al aan dat rookies weinig tijd krijgen om te groeien. Steiner kan zich daar wel in vinden en hij sprak zich uit bij Motorsport.com: "We behandelen elke coureur zo goed mogelijk, soms was het echter niet goed genoeg. Ik sta daar volledig achter. Het was niet dat hij niet wist te presteren. Hij had soms problemen, we waren niet goed genoeg om dit te fixen. We hebben hem altijd het beste gegeven, de coureurs hebben altijd een gelijke behandeling gehad."

Toptalent

Steiner zou voor de toekomst wel weer voor een rookie gaan, hij weet echter ook dat hier een groot risico aan vast zit. De Italiaan ziet dat ook gebeuren bij een keuze voor een toptalent: "We weten allemaal hoe goed Russell, Leclerc en Norris zijn. Maar als je vandaag de dag voor een rookie kiest, die nog geen meters heeft gemaakt in een F1-wagen, dan weet je het nooit. Je neemt altijd een risico met een rookie, dat wil ik zeggen. Natuurlijk zou ik bij zo'n goede rookie voor hem kiezen."