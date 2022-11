Ocon baalde van boze uitspraken van Alonso

Fernando Alonso en Esteban Ocon waren dit jaar elkaars teamgenoten bij het team van Alpine. De samenwerking verliep over het algemeen naar wens maar in de laatste paar Grands Prix ontstond er toch wat wrijving. Ocon baalde van de opmerkingen die Alonso daarover maakte.

Alonso en Ocon kenden twee zeer verschillende seizoenen dit jaar. Alonso kampte met veel pech en viel veelvuldig uit, Ocon kwam vaak goed voor de dag en hij had tevens veel minder pech. In de sprint in Brazilië clashten de twee met elkaar, ze raakten elkaar meerdere keren en dat resulteerde in woede bij Alonso. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen haalde flink uit over de boordradio.

Alonso vertrekt volgend seizoen naar het team van Aston Martin en Ocon geeft aan dat hij hem gaat missen. De Franse coureur geeft wel aan dat hij baalde van de woorden van Alonso. De Fransman wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het is geen geheim dat ik teleurgesteld was in zijn uitspraken toen ik die zag na de race. Ik respecteer hem echter wel heel erg veel. Ik zal hem altijd blijven respecteren voor wat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan. Hij is een legende van onze sport en dat zal niet veranderen. Ik was wel een beetje teleurgesteld."