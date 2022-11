Szafnauer blij met uitkomst Piastri-zaak: "Ik denk dat Pierre sneller is"

Het team van Alpine heeft een roerig seizoen achter de rug. De Franse renstal kreeg dit jaar te maken met een fikse rel omtrent de komst van Oscar Piastri. Na tussenkomst van de Contract Recognition Board koos met eieren voor hun geld en schakelde het team over naar Pierre Gasly. Alpine denkt dat ze met de Fransman beter af zijn.

Het was het grote verhaal van de zomerstop: de rel omtrent Oscar Piastri. Toen het team van Aston Martin bekend maakte dat ze Fernando Alonso hadden aangetrokken voor 2023, moest Alpine opzoek gaan naar een nieuwe coureur. Al snel presenteerde men Piastri maar de Australiër ontkende het bestaan van het contract. Na lang gesteggel vertrok hij naar McLaren en trok Alpine AlphaTauri-coureur Pierre Gasly aan voor 2023.

CRB

Bij Alpine is men achteraf gezien niet rouwig om het vertrek van Piastri. Teambaas Otmar Szafnauer kan er wel meeleven en kijkt nog één keer terug op de zaak bij Motorsport.com: "De gedachte was dat Oscar een contract bij ons had. De Contract Recognition Board oordeelde er anders over en dat was een proces waar we doorheen moesten. We moesten naar de CRB om een oplossing te vinden. Zo is het leven, dat is waarom je organen hebt die oordelen als twee partijen wat anders denken."

Sneller

Na de zaak bij het CRB schakelde Szafnauer en consorten snel verder en men is tevreden met die keuze. De Alpine-teambaas kijkt positief vooruit: "We zien wel hoe we het volgend jaar gaan doen. Ik ben blij dat ons rijdersduo met Esteban Ocon en Pierre Gasly beter is dan het zou zijn geweest als we de zaak wel hadden gewonnen. Ik denk dat Pierre meer ervaring heeft en hij is ook nog jong. De tijd zal het leren maar ik denk dat hij sneller is."