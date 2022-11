Gasly baalt van negende eindplaats AlphaTauri: "Was een uitdagend jaar"

Pierre Gasly reflecteert op een moeizaam afgelopen seizoen bij het team van AlphaTauri. De coureur had samen met zijn team tevergeefs de missie om de achtste plek van concurrent Haas af te pakken. Terugkijkend op zijn laatste seizoen met het juniorteam van Red Bull baalt Gasly van de verloren kansen die AlphaTauri het afgelopen jaar had kunnen grijpen om een plaats hoger in het constructeursklassement te eindigen.

Per afsluiting van het Formule 1-seizoen van 2022 heeft Pierre Gasly afscheid genomen van AlphaTauri en de overstap gemaakt naar Alpine. Gasly heeft daarmee maar liefst negen jaar lang deelgenomen van de Red Bull familie. Bij de laatste Grand Prix van het 2022-seizoen in Abu Dhabi en tevens de laatste race voor Gasly in dienst van AlphaTauri kreeg de coureur het samen met zijn team niet voor elkaar om punten te bemachtigen, waardoor ze uiteindelijk genoegen moesten nemen met de negende eindstek.

"Als je over de 22 races terugkijkt dan kun je die twee puntjes makkelijk vinden. Ik heb voor mijn eigen mentale gezondheid geleerd dat het maar beter is om niet te gaan zoeken naar die gemiste punten. Anders beland je snel in een depressie", vertelt Gasly tegenover RaceFans.

"Op bepaalde momenten hadden we het beter kunnen doen. Het is met hier en daar fouten en pechmomenten overduidelijk dat het een moeilijk jaar voor ons is geweest." Vorig jaar behaalde het Italiaanse team een zesde finish in het constructeurskampioenschap en scoorde het maar liefst 142 punten. Een sterk contrast met de 35 behaalde punten dit seizoen.

Zijn overstap naar Alpine zal kunnen betekenen dat Gasly vanaf volgend seizoen in de mix zit wat betreft het gevecht in de subtop. Na de officiële naseizoenstestdag op het Yas Marina circuit liet Gasly "positief verrast" te zijn door zijn nieuwe team. Het stoeltje van Gasly zal vanaf 2023 worden opgevuld door een tweede Nederlander in de Formule 1: Nyck de Vries.