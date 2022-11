Gasly onder de indruk van Alpine: "Snap waarom ze vierde zijn geworden"

Pierre Gasly was gisteren één van de coureurs die voor het eerst in actie kwam voor zijn nieuwe team. De Fransman reed tijdens de post season test in Abu Dhabi zijn eerste rondjes voor het team van Alpine. Na afloop sprak Gasly zich zeer positief uit over deze ervaring.

Gasly rijdt vanaf aankomend seizoen voor het team van Alpine, hij wordt daar de opvolger van de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso. Gasly reed afgelopen weekend zijn laatste Grand Prix voor het team van AlphaTauri en mocht gisteren dus al uitkomen voor zijn nieuwe team, in de andere Alpine nam rookie Jack Doohan plaats.

Wennen

Na afloop van de post season test was Gasly zeer in zijn nopjes over de test. Hij deelde dat enthousiasme na afloop met onder andere Motorsport.com: "Ik ben heel erg tevreden en positief verrast. Alles verliep best soepel. Ik kom mij ook goed aanpassen. Ik ging er vandaag vrij open in. Het is voor mij natuurlijk een compleet nieuwe omgeving en auto. Het voelde natuurlijk anders. Het sturen, het gevoel, het accelereren, de stijfheid, de manier waarop alles reageert. Het was allemaal een verrassing."

Programma

Gasly reed een gehele dag en sloot de post season test af met 130 rondjes. Het was een groot aantal en dat stemde hem dan ook nog meer tevreden. Hij deelde dat dan ook met de rest van de wereld: "We hebben ons gehele programma vandaag kunnen afwerken. Al snel voelde ik me op mijn gemak in deze wagen. Ik snap nu goed waarom ze vierde zijn geworden in het constructeurskampioenschap."