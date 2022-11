Alonso opgelucht met einde Alpine-hoofdstuk

Fernando Alonso viel afgelopen weekend uit in zijn laatste Grand Prix voor het team van Alpine. De Spanjaard eindigde daarmee zijn seizoen in stijl, hij werd dit jaar immers geteisterd door pech. Alonso is blij dat het erop zit en dat hij vandaag de post season test mag afwerken voor zijn nieuwe werkgever Aston Martin.

Alonso kende dit jaar een redelijk sterk seizoen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen reed vrijwel elk weekend rond in de top tien. Door de vele problemen viel Alonso regelmatig uit in kansrijke positie. Het zorgde voor de nodige frustratie bij Alonso en hij sprak dat dan ook meerdere keren hardop uit.

Onacceptabel

In Abu Dhabi viel Alonso wederom redelijk vroeg uit terwijl hij op puntenkoers lag. Na afloop van de race zuchtte hij het uit bij Motorsport.com: "Ik ben blij dat het achter de rug is! De feiten geven wel aan dat het mij regelmatig tegenzat. In totaal viel ik zes keer uit maar er waren ook meerdere problemen zoals bijvoorbeeld in de kwalificatie in Melbourne. In Oostenrijk kon ik niet eens starten in de sprint. Er waren negen of tien betrouwbaarheidsproblemen. Dat is echt onacceptabel op dit niveau. Het gebeurde allemaal bij mijn auto!"

Aston Martin

Alonso heeft het hoofdstuk Alpine nu dicht gedaan. De Spaanse coureur rijdt vanaf volgend seizoen voor het team van Aston Martin, vandaag rijdt hij al zijn eerste meters in het groen tijdens de post season test. Alonso: "Ik ben blij dat dit nu klaar is. Ik pas op maandag het stoeltje bij Aston Martin en dinsdag staat de bandentest op het programma. Hopelijk is dat een nieuw project en heb ik dan meer geluk!"