Steiner verklaart Schumacher-exit: "We moesten hem bij de hand nemen"

Het team van Haas zorgde dit weekend voor de nodige opschudding. De Amerikaanse renstal kondigde, zoals verwacht, de komst aan van Nico Hülkenberg voor 2023. Dit betekent ook dat Mick Schumacher geen nieuw contract gaat krijgen, Günther Steiner legt zijn keuze dan ook uit.

De exit van Schumacher komt voor weinigen als een verrassing. De jonge Duitser rijdt sinds vorig seizoen in de koningsklasse van de autosport. Schumacher maakt dit seizoen geen goede indruk en hij crashte meerdere keren zeer hard. Toch nemen veel prominenten en coureurs het op voor Schumacher, de Duitser heeft zijn Formule 1-droom echter nog niet uit zijn hoofd gezet.

Jongste team

Haas-teambaas Günther Steiner zag de kritiek op deze keuze voor Hülkenberg ook verschijnen. Na afloop van de vrije trainingen in Abu Dhabi sprak hij zich uit bij Sky Sports: "We zijn momenteel het jongste team van de grid en in de laatste jaren hebben we tijdens de pandemie het momentum verloren. Het ging erom hoe we het team weer kunnen brengen naar het gewenste niveau, zoals in 2018 en 2019. Dat ging toen beter dan in de afgelopen twee jaar."

Bij de hand nemen

Schumacher moet volgens velen nog gewoon zijn plek vinden. De Duitser is echter al bezig aan zijn tweede jaar in de Formule 1 en er kwam dan ook steeds meer kritiek op hem. Steiner zag dat ook en dit woog dan ook mee in zijn besluit voor het aankomende seizoen 2023: "Mick heeft het goed gedaan, maar we moesten hem bij de hand nemen. We hebben iemand nodig die ons bij de hand kan nemen."