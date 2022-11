Ralf Schumacher kent de remedie: "Je moet Mick soms een knuffel geven!"

Eerder deze week maakte het team van Haas bekend dat Mick Schumacher geen nieuw contract krijgt voor 2023. De jonge Duitser wordt volgend seizoen vervangen door zijn landgenoot Nico Hülkenberg. Micks oom Ralf Schumacher begrijpt niets van de keuze van Haas en hij haalt flink uit.

Mick Schumacher rijdt sinds vorig seizoen voor het team van Haas. De Duitser betrad de sport als de regerend Formule 2-kampioen. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher kon echter nooit echt overtuigen. Dit seizoen scoorde hij zijn eerste punten maar schreef hij meerdere keren zijn wagen volledig af. In Saoedi-Arabië, Monaco en Japan was de schade zeer groot.

Micks oom Ralf Schumacher is woedend vanwege de keuze van Haas. De oud-coureur begrijpt niets van de afhandeling van de keuze. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt oom Ralf duidelijke taal: "Dit is niet hoe je met je werknemers om moet gaan. De uitkomst was trouwens geen grote verrassing. Je moet zo'n jonge coureur meer steunen. Je moet hem soms een knuffel geven. Ik denk dan ook dat beter is dat ze uit elkaar gaan, als je verder zou gaan moet je namelijk wel het volledige team achter je hebben."