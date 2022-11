Verstappen wil Perez helpen: "Er was een miscommunicatie"

Na een week vol speculatie over de aanleiding van de teamorder-weigering van Max Verstappen in Brazilië, heeft de Nederlander er nu zelf ook op gereageerd. Verstappen schoof in Abu Dhabi aan bij de internationale media en daar verklaarde hij de oorzaak van het veelbesproken moment in Interlagos.

Verstappen eindigde afgelopen weekend in Brazilië als zesde. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur finishte vlak voor zijn teamgenoot Sergio Perez. Verstappen kreeg in de slotfase de vraag of hij van plaats wilde wisselen met Perez. Verstappen weigerde en gaf aan dat hij hiervoor zo zijn redenen had. Het zorgde na afloop voor de nodige consternatie en geruchten.

Miscommunicatie

Eerder vandaag kwam Red Bull Racing al met een statement naar buiten over het incident. Verstappen zelf reageerde tegenover de internationale media: "Het ging mij niet om de positie. Het maakt mij namelijk niet uit of het om P1, P2 of P6 en P7 en P10 gaat. Ik had dat in Mexico al uitgelegd aan het team. Daar begrepen ze het was men het er mee eens. We gingen naar Brazilië en ik dacht dat we zouden racen en voor het best mogelijke resultaat zouden gaan. Er was een miscommunicatie. Er is mij op zaterdag en zondag niets verteld over het wisselen van de posities."

Kou uit de lucht

Verstappen en zijn team gingen met elkaar om tafel om het moment uit te spreken. De kou is inmiddels uit de lucht en Verstappen wil Perez helpen in de strijd om P2: "We hebben geleerd dat we iets meer open moeten zijn en dat we beter moeten communiceren. Ik kijk uit naar de strijd voor de tweede plek. Als team zijn we nog nooit op 1 en 2 geëindigd in het kampioenschap. Het zou mooi zijn als dat lukt. Als ik Checo daarbij kan helpen, dan doe ik dat natuurlijk."