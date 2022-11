Perez zwaar teleurgesteld in Verstappen: "Ik kan dit niet geloven!"

Het team van Red Bull Racing moest de nodige brandjes blussen na afloop van de Braziliaanse Grand Prix. Max Verstappen weigerde een teamorder om Sergio Perez te laten passeren. Perez begreep niets van de weigering en hij reageerde na afloop dan ook zeer boos en teleurgesteld.

Verstappen haalde na de tweede Safety Car-fase zijn teamgenoot in. De Nederlander ging daarna op jacht naar zijn voorliggers maar hij slaagde niet in deze missie. Verstappen kreeg daarna de vraag of hij zijn teamgenoot wilde laten passeren, Perez kan immers nog tweede worden in het wereldkampioenschap. Verstappen weigerde de teamorder en gaf aan dat hij zo zijn redenen had.

Perez begreep helemaal niets van de weigering van zijn Nederlandse teamgenoot. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reageerde witheet. Perez was na afloop niet te spreken over de acties van zijn teamgenoot en sprak zich uit bij de camera van Viaplay: "Ik kan dit niet geloven! Ik heb echter nog geen verdere informatie. Ik stap net uit de auto, ik heb dus geen feiten. Ik ben hierdoor zeker verrast, al helemaal na alles wat ik voor hem heb gedaan in het verleden."