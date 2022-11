Alonso kijkt uit naar Alpine-afscheid: "Het is nog maar één race"

Het team van Alpine kende een zeer lastige sprint in Brazilië. Coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso raakten elkaar tweemaal in de openingsfase en vielen beide ver terug. Alonso werd bestraft door de stewards maar de Spanjaard is helemaal klaar met de situatie binnen het team.

Alonso moest de pitstraat opzoeken tijdens de sprint nadat hij zijn voorvleugel had beschadigd tijdens het tweede incident met Ocon. De stewards wezen de ervaren Spanjaard aan als schuldige en hij ontving een tijdstraf van vijf seconden. Hierdoor start hij de race van vandaag slechts vanaf de achttiende plaats. Alonso was na afloop van de sprint vooral witheet van woede.

Alonso vertrekt na dit seizoen naar het team van Aston Martin. Hij lijkt de dagen af te tellen en hij reageerde nogal cynisch op de huidige zaak in gesprek met Sky Sports. Alonso was eventjes niet zo bij met Ocon: "Ik hoef er niet naar te kijken. Het is nog één race en dan is het eindelijk voorbij. Soms gaat het er binnen het team nogal hard aan toe. Het gebeurde ook met hem en Perez toen ze teamgenoten waren bij Force India. Het gebeurde met Verstappen toen hij zich van een rondje achterstand probeerde te ontdoen. Maar het is nog maar één race."