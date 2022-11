Norris nog steeds ziekjes: "Ik kijk niet uit naar de race"

Lando Norris beleeft een zwaar weekend in Brazilië. De Britse McLaren-coureur reed gisteren een sterke sprint en start de Grand Prix van vandaag vanaf de zesde plek. Norris was donderdag ziek en na afloop van de sprint liet hij weten dat hij zich nog steeds alles behalve goed voelt.

Norris moest de mediadag op donderdag aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte. De Brit spendeerde de dag op zijn hotelkamer terwijl zijn team McLaren koortsachtig bezig was met het voorbereiden van een mogelijke vervanger. Nyck de Vries werd opgetrommeld en nam zelfs al plaats in de wagen van Norris. Op vrijdag meldde de Brit zich echter weer in de paddock.

Na afloop van de sprint van gisteren voelde Norris zich overduidelijk nog heel erg slecht. Hij draaide niet om de zaakjes heen en na de sprint was hij nogal duidelijk in gesprek met Viaplay: "Nee, ik voel mij nog steeds nogal ziek. Ik had het heel erg lastig. Ik kijk niet uit naar de race van morgen. Ik voel me gewoon zwak. Ik heb twee dagen niet kunnen eten en ik heb tenminste één dag niets kunnen drinken. Ik heb het moeilijk."