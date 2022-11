Hamilton op het podium? Zet in bij Jack's en win!

Dit weekend staat de Braziliaanse Grand Prix op het programma. Op het circuit van Interlagos in de metropool Sao Paulo zullen de heren hun kunsten vertonen. Het publiek zal waarschijnlijk vooral gaan juichen voor Braziliaanse ereburger Lewis Hamilton, dat kan zomaar mooi uitpakken.

Hamilton werd eerder deze week officieel tot ereburger van Brazilië vernoemd tijdens een speciale ceremonie. Veel fans in Brazilië zullen dit weekend dan ook hartstochtelijk hopen op een podiumplaats van Hamilton voor de ogen van de Brazilianen.

