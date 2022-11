Steiner denkt niet aan zege: "Hoop dat we in de punten blijven"

Kevin Magnussen start de sprint van vandaag vanaf de pole position. De Deense coureur profiteerde in de kwalificatie van de rode vlag en de regenval. De vreugde bij het team van Haas was na afloop zeer groot maar teambaas Günther Steiner verwacht geen zege in de sprint of de race.

Magnussen pakte in Brazilië zijn eerste pole position uit zijn Formule 1-loopbaan. De Deense coureur en zijn team Haas waren uitzinnig van vreugde. Ook teambaas Günther Steiner deelde mee in het feestje in de pitbox van Haas. Vandaag wordt de sprint verreden en niet veel mensen verwachten dat Magnussen zijn kunstwerkje van gisteren een vervolg van geven.

Punten

Haas-teambaas Günther Steiner blijft tevens realistisch. De zeer populaire Italiaan weet dat Magnussen de eerste startrij deelt met Max Verstappen. Steiner spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik hoop dat we in de punten kunnen blijven. We zullen de wedstrijd natuurlijk niet gaan winnen. Ik ben geen dromer maar je weet maar nooit! Het is voor ons het belangrijkste dat we in de punten blijven. We moeten gefocust blijven. We willen graag de achtste positie in het constructeurskampioenschap vast houden. Voor ons is dat heel belangrijk."

Dromer

Steiner weet echter ook dat er in Brazilië veel mogelijk kan zijn door het onzekere weer en de altijd aanwezige chaos. De teambaas van Haas wil echter realistisch blijven en hij legt zijn lot niet in handen van de weergoden: "Ik geloof in mijzelf. Ik ben niet arrogant en ik ben ook geen dromer. We zullen natuurlijk ons uiterste best gaan doen. Als er zich een kans voordoet, dan proberen we de klus te klaren."