Alpine en McLaren sluiten overeenkomst over Piastri: "We zetten er een streep onder"

Het lijkt erop dat de teams van Alpine en McLaren een deal hebben gesloten over Oscar Piastri. De Australische coureur was eerder dit jaar het middelpunt van een opvallende rel. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer laat nu weten dat er een overeenkomst is gesloten waardoor Piastri snel in actie zal komen voor McLaren.

Piastri fungeerde dit jaar als reservecoureur van het team van Alpine. De Franse renstal kondigde Piastri dan ook aan als de opvolger van Fernando Alonso voor 2023. Piastri zelf ontkende dat contract en hij wilde liever vertrekken naar McLaren. Na de uitspraak van een speciale commissie van de FIA werd duidelijk dat Piastri in 2023 inderdaad zal gaan rijden voor McLaren.

Alpine hield Piastri echter aan zijn contract waardoor hij nog geen test kon verrichten voor McLaren. Daar is nu echter een einde aangekomen want Piastri zal vermoedelijk in actie gaan komen voor McLaren tijdens de post season test in Abu Dhabi. Tegenover Motorsport.com spreekt Szafnauer zich uit: "Er is onderhandeld over een overeenkomst om uit elkaar te gaan. We zetten er een streep onder. Zodra dit seizoen klaar is, is hij vrij om te doen wat hij maar wil."