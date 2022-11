Gasly in gesprek met de FIA over dreigende schorsing

Pierre Gasly moet dit weekend in Brazilië en aankomend weekend in Abu Dhabi goed opletten. De Franse coureur heeft dit seizoen namelijk al 10 strafpunten op zijn superlicentie verzameld, bij 12 strafpunten volgt een schorsing. Gasly spreekt van een gênante situatie en hij zocht de dialoog met de FIA.

Gasly ontving vooral in de tweede seizoenshelft veel strafpunten. Hij moet dan ook nog eventjes blijven opletten want zijn eerste strafpunten verlopen pas op 22 mei 2023. Als hij voor die tijd dus tegen twee strafpunten aanloopt, moet hij één Grand Prix-weekend aan zich voorbij laten gaan. Hijzelf hoopt daar vanzelfsprekend niet op.

Gasly is niet trots op zijn grote hoeveelheid strafpunten. De AlphaTauri-coureur schaamt zich een beetje en hij sprak met de FIA om een oplossing te vinden. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik ga nu niet liegen, dit is een heel erg vervelende situatie. In sommige opzichten is het ook beschamend dat ik zo dicht bij een schorsing ben. Gezien het verloop van het seizoen heb ik niet echt het idee dat ik een gevaar was. Ik heb veel gesproken met de FIA om tot een oplossing te komen. Ik wil gewoon alle races rijden en het seizoen zo goed mogelijk afsluiten."