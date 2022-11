Ricciardo maakt indruk op Seidl: "Dit was belangrijk voor hem en voor ons"

Daniel Ricciardo werd afgelopen weekend tot Driver of the Day verkozen in Mexico. De Australiër kwam als zevende over de streep na een tijdstraf van tien seconden. Zijn ijzersterke race kwam hem op veel complimenten te staan, ook zijn teambaas Andreas Seidl was lyrisch.

Ricciardo leek af te stevenen op wederom een teleurstellend weekend in Mexico. De Australische McLaren-coureur is bezig met een uiterst teleurstellend seizoen en na zijn crash met Yuki Tsunoda en de bijbehorende tijdstraf leek zijn middag als een nachtkaars uit te gaan. Niets bleek minder waar want Ricciardo haalde coureur na coureur in en behield ondanks zijn tijdstraf van tien seconden zijn positie.

Norris

De prestatie van Ricciardo kon op veel lof rekenen. De fans verkozen hem tot Driver of the Day en bij McLaren was iedereen zeer trots. Teambaas Andreas Seidl spreekt zich uit bij Sky Duitsland: "Als we naar dit weekend kijken, dan zag je dat hij al vanaf de eerste ronde dezelfde pace had als Lando Norris. In de kwalificatie had hij de pech dat hij Q3 op een haar na misliep. Hij voelde zich het hele weekend goed."

Joker

Seidl zag dat Ricciardo vooral na zijn wissel naar de softs over het Autodromo Hermanos Rodriguez vloog. Seidl denkt dat Ricciardo daar echt het verschil maakte: "De laatste stint op de zachte banden was echt de joker. Dit zorgde er namelijk voor dat hij in staat was om de ene coureur na de andere coureur in te halen. Dit was belangrijk voor hem en voor ons. Het zijn ook belangrijke punten, we hebben er veel meer gepakt dan Alpine."