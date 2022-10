Marko lacht over strategie: "Je moet altijd een plan B hebben"

Max Verstappen schreef vandaag in Mexico geschiedenis door zijn veertiende Grand Prix in één seizoen te winnen. Het was een record, nog nooit won iemand zoveel races in een jaargang. Het zorgde voor veel trotse gevoelens bij het team, ook Helmut Marko glom van oor tot oor.

Verstappen kende in Mexico een zeer simpele race. De Nederlander Red Bull Racing-coureur trok bij de start direct een gat en de concurrentie zag hem eigenlijk niet meer terug. Ondanks een alternatieve strategie ten opzichte van de Mercedessen kwam de overwinning op geen enkel moment echt in gevaar voor de regerend wereldkampioen.

Topprestatie

De zege van Max zorgde voor veel trots bij het team van Red Bull. Ook teamadviseur Helmut Marko was in zijn nopjes met zijn resultaat en de Oostenrijker sprak zich uit bij Viaplay: "Ik denk dat dit wederom een top prestatie was van Max en Sergio, maar ook van het team. We hebben de juiste keuze gemaakt om op de softs te starten en dat deed zijn werk. Met de medium hadden we het probleem dat zodra hij uit de slipstream kwam, hij de race controleerde. Nog twee races te gaan en ik heb vernomen dat we het record hebben van de meeste zeges."

Plan B

Voorafgaand de race verwachtte men bij bandenleverancier Pirelli dat het nog wel eens een tweestopstrategie zou gaan worden in Mexico. Voor Verstappen was dit niet het geval en Marko verklaarde het: "Je moet altijd een plan B hebben maar het had vannacht geregend. We wisten dus niet hoe de bandendegradatie zou zijn. Maar als je zag waar de softs waren wist je niet of we naar het einde konden gaan."