Leclerc zoekt naar oorzaken slechte kwalificatie: "Hadden veel problemen met de motor"

Charles Leclerc was de grote verliezer van de kwalificatie in Mexico-Stad. De Monegaskische Ferrari-coureur oogde de gehele kwalificatie snel en leek de degens te kunnen kruisen met Mercedes en Red Bull Racing. Na problemen moest Leclerc slechts genoegen nemen met de teleurstellende zevende tijd.

Leclerc was bezig met een redelijk teleurstellende kwalificatie op basis van zijn resultaat. De Monegask kon overduidelijk niet mee met de snelheid van de concurrentie en werd zelfs verslagen door de Alfa Romeo van Valtteri Bottas. Leclerc baalde en leek problemen te hebben met zijn krachtbron op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De teleurstelling was vanzelfsprekend groot.

Motor

Na afloop van zijn teleurstellende middag in Mexico meldde Leclerc zich bij de internationale media. De Monegask sprak zich uit bij Sky Sports: "We moeten ernaar kijken. Ik verloor nogal wat tijd op de rechte stukken, dit was het geval sinds de kwalificatie. De derde vrije training was niet echt goed. We moeten ernaar kijken. We hadden nogal veel problemen met de motor vandaag, daar moet echt naar gekeken worden."

Driveability

Leclerc had vooral moeite in de snelle gedeeltes van het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Monegask heeft echter de pech dat het circuit nogal veel snelle gedeeltes kent. Hij legt de pijnlijke situatie uit: "Ik had last van een slechte driveability in de high speed-zones. De auto reageerde niet op wat ik deed met mijn gaspedaal. We waren hierdoor langzaam. Nee, het had zeker niet te maken met de hoogte. Het is zeker weten iets anders.