Alonso spreekt van belangrijke dag na Alpine-protest tegen Haas-protest

De Amerikaanse Grand Prix kreeg afgelopen weekend een vervelend staartje voor Fernando Alonso. De Spanjaard had zich weer de punten ingevochten na zijn crash met Lance Stroll. Na een protest van Haas kreeg hij echter een tijdstraf van dertig seconden. Alpine gaat daar weer tegen in protest en Alonso is niet bepaald tevreden.

Alonso raakte in Austin betrokken bij een veelbesproken moment rond de helft van de Grand Prix. De Spaanse Alpine-coureur raakte Stroll en vloog daarna bijna door de lucht. De Alpine raakte beschadigd maar Alonso kon na een pitstop zijn weg vervolgen. Hij kwam als zevende over de streep maar na afloop kreeg hij een tijdstraf van dertig seconden. Haas had namelijk een protest ingediend omdat Alonso rondreed met een loszittende buitenspiegel.

Dezelfde mening

Alpine was het niet eens met de straf. De Franse renstal gaat ook in protest een aankomende donderdag spreken ze de stewards via een videocall. Alonso reageerde cryptisch op zijn eigen Instagram-pagina: "Het is één van die weinige momenten in de sport waarbij ik het gevoel heb dat we allemaal op dezelfde manier denken en waarbij we allemaal dezelfde mening hebben over de regels."

Belangrijke dag

Vertegenwoordigers van Alpine, Haas en de stewards spreken elkaar aankomende donderdag en veel zal afhangen van de uitspraak van diezelfde stewards. Als het protest van Haas namelijk naar de prullenbak wordt verwezen, volgens Alpine werd het protest te laat ingediend, behoudt Alonso zijn zevende plek. Alonso: "Het is een belangrijke dag voor de sport omdat deze beslissing zal bepalen of we de goede kant op gaan."