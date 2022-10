Schumacher crash-kampioen met grootste schadepost

Op het Internet circuleert een interessant lijstje over wie de meeste schade bij elkaar heeft gereden. De crash-kampioen van 2023 is vooralsnog Haas F1-coureur Mick Schumacher, dat voor velen niet als een verrassing komt. Teamchef Geunther Steiner en eigenaar Gene Haas spraken al meerdere malen hun ongenoegen over de onnodige kosten die de zoon van racelegende Michael Schumacher veroorzaakt.

De jonge Schumacher laat door zijn misstappen Nicolas Latifi achter zich. De Canadees is ook vaak betrokken geweest bij ongelukken en incidenten, maar heeft minder schade gereden dan zijn Duitse conculega.

Max Verstappen heeft het meeste bespaard en staat dus helemaal onderaan. Niet zo gek. De tweevoudig wereldkampioen is vaak van voren te vinden en maakte de minste fouten.

Titelconcurrent Charles Leclerc staat iets boven Verstappen, maar zijn teamgenoot Carlos Sainz kwam er toch het slechtste vanaf van de toppers en staat volgens dit lijstje op de vijfde plek.