Neemt Ricciardo definitief een sabbatical?

Bijna alle stoeltjes voor de F1-grid van 2023 zijn vergeven. Er zijn twee vacatures nog open: eentje bij Williams en bij Haas. Of de transfervrije Daniel Ricciardo die gaat invullen is nog maar de vraag. De huidige McLaren-coureur heeft nog steeds geen definitief besluit genomen, maar zinspeelt steeds meer op een tussenpauze.



''Ik wilde het een paar races geven en hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer ik het gevoel heb dat dit is wat ik nodig heb'', zei de 33-jarige tegen SkySports. Zij het ook de kansen… er is niet echt iets in de maak voor volgend jaar! Er is een deel dat zegt dat ik een pauze moet nemen en een beetje moet resetten en dat er voor 2024 vanzelf weer deuren open gaan.''



Ricciardo gaf in eerdere interviews aan geen zin te hebben om te vechten in de achterhoede, maar juist voor podia en overwinningen. De Australiër suggereert indirect dat hij geen trek heeft in Haas of Williams, die vaker van achteren dan van voren te vinden zijn. Dat zou dus betekenen dat de meervoudig Grand Prix-winnaar bewust een jaartje aan de zijlijn staat.

"Ik denk dat er in 2024 betere kansen zouden kunnen zijn, dus dat is echt wat dit alles bevestigt en waar de lat ligt. Het is zeker de bedoeling om bij de F1 betrokken te blijven. Het is net alsof je even op pauze drukt, zoals ik het zie. En laten we zeggen dat wat mijn F1-carrière betreft, de volledige focus is gericht op '24.''



Of een reserverol bij een topteam tot de mogelijkheden behoren, laat Ricciardo zich niet over uit, maar er is wel een positie te vullen bij Mercedes door het vertrek van Mercedes-reservecoureur Nyck de Vries naar AlphaTauri.