Manager neemt het op voor Ricciardo: "Dit heeft niets te maken met een ego"

Het begint er steeds meer op te lijken dat Daniel Ricciardo aankomend seizoen niet op de grid staat. De Australiër vertrekt na dit seizoen bij McLaren en gaf eerder al aan dat hij verwacht dat hij aankomend jaar aan de zijlijn zal staan. Ricciardo is bezig met een teleurstellend seizoen maar ontvangt wel steun.

Ricciardo wordt dit seizoen vrijwel elk weekend verslagen door zijn teamgenoot Lando Norris. Tijdens de zomerstop werden de geluiden over een McLaren-exit steeds luider. Vlak voor het Belgische Grand Prix-weekend werd bekend gemaakt dat hij inderdaad McLaren gaat verlaten. Een week later werd bekend dat Oscar Piastri hem volgend jaar zal opvolgen.

Harde hand

De zeer populaire Ricciardo valt volgend jaar dus waarschijnlijk buiten de boot. De Australiër lijkt er vrede mee te hebben maar zijn manager Nick Thimm is wel opvallend fel op Twitter: "Dit heeft niets te maken met een ego, onhaalbare eisen of een plotseling gebrek aan kansen. Het gaat om een man die met harde hand is behandeld. Nu is hij zoek naar een nieuw project waar hij kan werken met een team dat zijn uniek skills waardeert. Een project waar hij zijn ervaring kan gebruiken."

Proces

Thimm denkt dat Ricciardo bij een nieuw project volledig opnieuw erin kan groeien. Volgens de manager zal Ricciardo ook aankomend seizoen dichtbij de Formule 1 zijn: "Het gaat om een proces waar zich kan resetten en zijn liefde voor de sport weer kan laten zien. Uiteindelijk moet hij zichzelf kunnen laten zien en moet hij kunnen laten zien tot wat hij in staat is als hij de juiste kans krijgt. Het is een andere aanpak maar ook een nieuwe fase voor de sport."