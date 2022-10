“Marko verwacht direct leidende rol van De Vries”

Gisteren werd het eindelijk officieel: Nyck De Vries rijdt vanaf aankomend jaar voor AlphaTauri. De Vries wordt de opvolger van Pierre Gasly die op zijn beurt overstapt naar het team van Alpine. De Vries ontvangt veel lovende boodschappen en ook Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht veel van de Nederlander.

Het nieuws over de transfer van De Vries hing al geruime tijd in de lucht. De Nederlander stond in de spotlight na zijn spetterende invaldebuut bij Williams in Italië. Hij had meerdere aanbiedingen gekregen en naast AlphaTauri spraken ook Williams en Alpine hun interesse uit. De keuze viel dus op AlphaTauri en daar zijn de verwachtingen hoog.

Bij AlphaTauri wordt De Vries aankomend seizoen de teamgenoot van Yuki Tsunoda. De Japanner begint volgend jaar aan zijn derde seizoen in de Formule 1. Marko denkt dat De Vries direct leidend kan zijn en spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Absoluut. Yuki is nog jong en hij heeft die ervaring op technisch vlak niet. Nyck kan het team dus leiden. We zullen zien hoe het volgend jaar in de praktijk zal gaan. Maar afgaande op zijn ervaringen en zijn persoonlijkheid zou Nyck de teamleider moeten zijn."