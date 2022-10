FIA stelt bekendmaking financiële cijfers 2021 uit naar maandag

De gehele Formule 1-wereld wachtte vandaag op maar één ding: een statement van de FIA over de naleving van de budgetcap-reglementen in 2021. Zojuist meldde de FIA echter dat men vandaag niet met dit nieuws naar buiten komt. Aangezien het een lang, complex proces is wordt dit uitgesteld naar aankomende maandag.

Afgelopen week ontstond er veel ophef nadat meerdere media meldden dat Red Bull Racing en Aston Martin de budgetcap in 2021 hadden overschreden. Onder andere Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde fel. Wolff beweerde dat de mogelijke overschrijding van Red Bull een bekend gerucht was. Bij Red Bull vroeg men zich af hoe Wolff aan informatie over hun financiële situatie was gekomen.

De FIA is al geruime tijd bezig met het doornemen van de financiële cijfers van de teams. De teams hebben deze cijfers begin dit jaar al ingestuurd. Het was de bedoeling dat deze cijfers vandaag openbaar zouden worden gemaakt maar dit is nu uitgesteld. In een statement laat men weten dat de cijfers op maandag 10 oktober openbaar worden gemaakt. Dan zal iedereen ook weten of Red Bull daadwerkelijk de budgetcap heeft overschreden in 2021.