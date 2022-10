Norris dwong Verstappen tot fouten: "Liet hem op het natte deel rijden"

Max Verstappen kende in Singapore een tegenvallende Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kon in theorie de wereldtitel veiligstellen maar al snel bleek dit een onmogelijke missie. In de race zat hij geruime tijd vast achter Lando Norris, de Brit is van mening dat hij bijdroeg aan de foutjes van Verstappen.

Verstappen kende immers een allesbehalve foutloze race in de straten van Singapore. De start van de Nederlander was al rampzalig aangezien hij in de antistall schoot. In de race zat hij geruime tijd vast achter Norris. Verstappen probeerde van alles om de Brit voorbij te komen en klapte bijna op de McLaren na een herstart. Even later maakte Verstappen een remfout en schoot hij de uitloopzone in.

Dive-bomb

Norris bleef rustig doorrijden en kwam op een zeer goede vierde plaats over de streep, een zeer sterk resultaat. De Britse McLaren-coureur was trots op zichzelf en besprak zijn bijna crash met Verstappen met Motorsport.com: "Hij probeerde een goede run op mij te krijgen door aan de binnenkant een dive-bomb te doen. Maar ja, hij reed toen bijna tegen mijn auto aan. Dat scheelde bijna niets."

Win-win

Norris begrijpt wel waarom Verstappen deze actie inzette. De Brit is daarnaast ook van mening dat hij een aandeel had in de fout van de Red Bull-coureur: "Misschien was het van hem wat riskant maar aan de andere kant is hij een coureur die ervoor gaat. Hij zit niet af te wachten en probeerde het. Hij faalde echter, twee keer zelfs volgens mij. Hij maakte fouten en ik profiteerde daarvan. Ik heb mijn positie goed verdedigd en ik liet hem op het natte deel rijden. Hij blokkeerde zijn wielen dus voor mij was het een win-win situatie."