Horner dreigt met juridische stappen tegen Toto Wolff na budgetcap-rel

De rel omtrent het mogelijk overschrijden van het budgetplafond door Red Bull Racing blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Gisteren meldden meerdere media dat de Oostenrijkse renstal in 2021 teveel had uitgegeven waardoor ze het budgetplafond hadden overschreden. De berichtgeving zorgt voor woede bij Christian Horner.

Toen het nieuws gister bekend werd barstte er een kleine storm los. Mercedes-teambaas Toto Wolff haalde flink uit naar Red Bul en de Oostenrijker riep de FIA op om stevig in te grijpen. Ook de kopstukken van onder andere Williams en Ferrari haalden daarna stevig uit en sloten zich aan bij het statement van Wolff. De Mercedes-teambaas gaf zelfs aan dat het overschrijden van de budgetcap van Red Bull een bekend geheim is n de paddock.

Vertrouwelijke kwestie

Tijdens de gebruikelijke teambazen persconferentie op de zaterdag kreeg Red Bull-teambaas Christian Horner uitgebreid de kans op te reageren: "We zijn zeer verrast door de uitlatingen van twee concurrerende teams. Het insturen van de financiële overzichten is een vertrouwelijke kwestie tussen de teams en de FIA. Ik heb geen idee van de statussen van de andere teams. Ik zou dan ook graag willen weten op welke informatie ze zich baseren als ze met dit soort verzinsels komen. Het zijn immers nogal lasterlijke uitlatingen."

Stappen

Horner blijft erbij dat de beschuldigingen van onder andere Mercedes als laster kunnen worden gezien. De Britse teambaas van Red Bull sluit stappen niet uit: "Hoe kunnen ze beschikken over dit soort informatie? Waar komt die zogenaamde kennis eigenlijk vandaan? Ze hebben die kennis niet. Sterker nog, de FIA heeft gezegd dat het onderzoek niet is afgerond. Dat betekent dus dat als die woorden niet worden teruggekomen, we naar de opties zullen kijken. Het is compleet onacceptabel om dit soort opmerkingen te maken. Het is lasterlijk voor de teams, fans en de sport."