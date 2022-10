Capito wil serieuze straf zien als Red Bull budgetcap heeft overschreden

Het team van Red Bull Racing bevond zich gisteravond in het oog van de storm. De Oostenrijkse renstal zou volgens meerdere media de budgetcap-regels hebben overschreden in 2021. Red Bull zelf maakt zich weinig zorgen terwijl er meer vraagtekens zijn bij de concurrentie. Ook Jost Capito is kritisch.

Sinds vorig seizoen geldt er een budgetcap in de Formule 1. Dat betekent dus dat alle teams zich binnen een bepaald bedrag moeten houden met een deel van de uitgave. Volgens La Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport heeft Red Bull de cap echter overschreden. Bij Red Bull heeft men er geen grote zorgen over maar de rest van het veld is kritisch.

2022

Ook Williams-teambaas Jost Capito kan zich niet zo goed vinden in de overschrijding. Capito vindt het een grote overtreding en hij is dan ook duidelijk tegenover Motorsport.com: "Als iemand zich niet houdt aan het budgetplafond, dan moet dat stevige implicaties hebben. Als je vorig jaar niet onder het plafond bleef, dan is dat waarschijnlijk ook het geval geweest voor de ontwikkeling van de huidige auto."

Serieuzere overtreding

Capito is dus van mening dat een overschrijding van de budgetcap ervoor zorgt dat er ook in het opvolgende seizoen problemen zijn. Hij roept dan ook op tot stevige straffen: "Je hebt daarmee impact op het hele seizoen en dus moet de straf een sportieve impact op dit seizoen hebben. Het slaat nergens op om een financiële straf te geven als ze extra geld hebben uitgegeven. Ik vind dit namelijk een serieuzere overtreding dan met de auto op het circuit."