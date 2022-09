'Schumacher en Hülkenberg strijden om tweede Haas-zitje'

Het team van Haas is één van de teams met een vrij stoeltje voor 2023. De Amerikaanse renstal heeft voor volgend seizoen alleen Kevin Magnussen onder contract staan. De Deen keerde vlak voor het begin van het seizoen terug bij Haas en bedwong gelijk een meerderjarig contract. Over het tweede stoeltje is inmiddels een strijd losgebarsten.

Momenteel is Mick Schumacher nog de teamgenoot van Magnussen bij het team van Haas. De Duitse coureur beschikt echter over een aflopend contract en zijn positie is nog lang niet zeker. Schumacher is nog een Ferrari-junior maar ook dat contract loopt af. Voor contractverlenging bij Haas lijkt hij dan ook niet meer te kunnen rekenen op de steun van Ferrari, de Italianen zijn tevens de motorleverancier van Haas.

Volgens het Duitse BILD maakt Schumacher nog wel kans op een stoeltje van Haas voor aankomend seizoen. Hij zou echter concurrentie krijgen van een opvallende concurrent: Nico Hülkenberg. De ervaren Duitser fungeert dit seizoen als reservecoureur bij Aston Martin en mocht in die hoedanigheid invallen in Bahrein en Saoedi-Arabië. Volgens het Duitse medium gaat het dus tussen Schumacher en Hülkenberg in de strijd voor het tweede stoeltje. Haas gaf eerder aan dat er geen haast wordt gemaakt met het voltooien van de line-up.