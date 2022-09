Norris neemt plaats in bijzondere McLaren

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Singapore weer op de kalender. De race in de stadsstaat in Azië beloofd een groot spektakel te worden en er wordt van alles uit de kast getrokken voor het feestje. In Singapore maakte McLaren-coureur Lando Norris bijvoorbeeld kennis met een bijzondere bolide.

De Britse coureur arriveerde vrij vroeg in Singapore en mocht daar plaatsnemen in een bijzondere uitvoering van zijn McLaren. Norris nam namelijk plaats in een McLaren gemaakt van Lego. De Lego-wagen is op ware grote nagebouwd en was dus groot genoeg om de Britse coureur plaats te kunnen laten nemen achter het stuur.