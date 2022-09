Zhou presenteert opmerkelijke helm voor Singapore

Guanyu Zhou rijdt aankomend weekend voor het eerst in zijn loopbaan de Grand Prix van Singapore. De Chinese Alfa Romeo-coureur kijkt uit naar de nachtrace en heeft gekozen voor een wel heel opvallend helmontwerp. Zhou haalde inspiratie voor de helm uit een tweet die hij verstuurde ten tijden van de Australische Grand Prix.

Zhou heeft zijn helm gebaseerd op het populaire drankje bubble tea. In Melbourne maakte veel fans tekeningen van Zhou met zijn bubble tea, het resulteerde in zijn bijzondere helm. De helm van de Chinese coureur is aankomend weekend knalroze met meerdere tekeningen van het drankje verspreid over het design.