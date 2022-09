Wolff mengt zich weer: "Relatie tussen Red Bull en Porsche helemaal niet voorbij"

Toto Wolff denkt dat een Formule 1-relatie tussen Red Bull en Porsche helemaal niet voorbij is zoals men ons wil doen geloven. Na langdurige speculatie en zelfs berichten dat er een deal was gesloten voor Porsche om een ​​belang van 50% in Red Bull Racing te nemen, werd een verklaring uitgegeven om te zeggen dat de besprekingen niet verder zouden gaan.

Red Bull-teambaas Christian Horner zei dat de twee bedrijven gewoon niet compatibel genoeg waren om een ​​manier van samenwerken te vinden, en onthulde dat Porsche 'een beetje op de zaken vooruit liep' met hun plannen.

Prikken richting Horner

Maar Horner's aartsrivaal, Mercedes-teambaas Wolff, zou niet verbaasd zijn als de gesprekken een nieuw partnerschap tussen Red Bull en Porsche nieuw leven worden ingeblazen voorafgaand aan de nieuwe motorvoorschriften die in 2026 worden geïntroduceerd. Wolff denkt dit omdat hij twijfelt of Red Bull wel in staat is om zelf motoren te bouwen: "Het is een moedige strategie om autonomie op te zetten. Je eigen krachtbron hebben en niet afhankelijk zijn van een fabrikant, dat is wat Red Bull altijd al heeft gewild."

“Nu is het echt – dat is de strategie die ze hebben ingezet. Ik ben benieuwd hoe ze daar in 2026, 2027 en 2028 mee omgaan. Het zet duidelijk een nieuwe trend en ik ben ook benieuwd of Porsche binnenkomt en de motor een merknaam geeft, of dat Honda dat doet."

Red Bull had eerder 'gesponsorde' motoren tijdens hun periode met de Renault-motoren, namelijk horlogemaker TAG Heuer van 2016 tot en met 18. Het team had in die tijd ook een technologisch partnerschap met Aston Martin, wiens branding op de auto's werd getoond voordat Lawrence Stroll het Racing Point-team in zijn huidige gedaante had getransformeerd.

Wolff gaf toe dat het een beetje spijtig was dat Mercedes, zoals de zaken er nu voorstaan, het niet zal opnemen tegen een van hun Duitse concurrenten zoals Porsche - hoewel Audi, ook een onderdeel van de Volkswagen Group, heeft aangekondigd dat ze in 2026 de Formule 1 zullen betreden.

"Als vertegenwoordiger van Mercedes vind ik het jammer dat we niet kunnen vechten met Porsche. Porsche-Red Bull zou een mega-team zijn geweest, een geweldig merk. Om redenen die ik niet ken, is het niet gelukt. Het zou geweldig zijn geweest voor de Formule 1 en voor de aantrekkelijkheid van onze sport als dat was gebeurd", zei de 50-jarige Oostenrijker.