Alfa Romeo aast op samenwerking met Haas

BMW zegt Audi en Porsche niet te zullen volgen door opnieuw in de Formule 1 te stappen. Hoewel Porsche nog geen alternatief heeft gevonden nadat de samenwerking met Red Bull van de baan is, werden de Duitse merken van VW verleid naar de F1 vanwege de wijzigingen in de motorregelgeving voor 2026.

Ondertussen wordt aangenomen dat Audi van plan is deze week aan te kondigen dat het voor het seizoen 2026 en daarna een samenwerking aangaat met Sauber, waarbij naar verluidt 75 procent van het team wordt uitgekocht.

Ferrari-motor is een eis

De huidige titelsponsor van het Zwitserse F1-team Alfa Romeo heeft zijn vertrek eind 2023 al aangekondigd. Er gaan geruchten dat Alfa Romeo in plaats daarvan vanaf 2024 gaat samenwerken met Haas. Jean-Philippe Imparato, CEO van Alfa Romeo, zegt hierover: "Ik sta volledig open voor alles. Er is absoluut niets dat definitief is voor 2024."

"Vandaag ben ik gefocust op 2022 en 2023 en de komende maanden zullen we ons voorbereiden om de opties voor 2024, 2025 en 2026 te bestuderen. Wat heel duidelijk is, is dat we nooit met een andere motor dan Ferrari zullen rijden als we in de Formule 1 blijven."