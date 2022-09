Piastri-rel zorgt voor twijfel over toekomst opleidingsprogramma Alpine

Het team van Alpine heeft een druk silly season achter de rug. De Franse renstal zag tot hun verbazing dat Fernando Alonso een transfer naar Aston Martin aankondigde. Alpine presenteerde Oscar Piastri als opvolger maar na een slepende zaak vertrok hij naar McLaren. Het zorgt ervoor dat Alpine twijfelt aan de toekomst van de talentenploeg.

Piastri gold als het grootste talent van de opleidingsploeg van Alpine. De Australiër werd vorig seizoen kampioen in de Formule 2 en fungeert dit jaar als derde coureur. Toen hij werd aangekondigd door Alpine reageerde hij echter fel. Al snel bleek dat hij een contract had getekend bij McLaren. Na een uitspraak van de CRB bleek dat McLaren in hun recht stond en werd de komst van Piastri officieel.

Twijfel

De Piastri-rel zorgt ervoor dat men bij Alpine twijfelt over de toekomst van de talentenploeg. Alpine CEO Laurent Rossi ziet er eigenlijk geen heil meer in en spreekt zich uit tegenover The Race: "Als je overweegt om geld te besparen dan kun je dat doen door niet langer te investeren in een talentenploeg. Je kunt dat geld dat gebruiken om direct coureurs aan te trekken. Je krijgt daardoor een andere dynamiek."

Dynamiek

Rossi laat echter niet de huidige talenten vallen. Volgens de CEO helpt Alpine de talenten nog tot ten minste het einde van hun opleidingscontract. Maar hij twijfelt wel openlijk over het aantrekken van nieuw talent. De eerder besproken dynamiek is voor Rossi nog steeds belangrijk: "Door die reden weet ik nog niet zeker of ik wil doorgaan met het opleiden van die jonge gasten. Of dat ik ze dan vast moet leggen met een contract dat nauwelijks interessant is voor ze."