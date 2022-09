Jos Verstappen wordt vierde in rally van Hellendoorn

Jos Verstappen is vierde geworden in de Hellendoorn Rally. In zijn Citroën C3 Rally2 finisht de voormalig F1-coureur achter Hans Weijs en Jim van den Heuvel. De Fransman Stéphane Lefebvre won de rally die vrijdag en zaterdag werd verreden. Op de vrijdag waren zes stages en zaterdag in totaal tien.

Op de eerste dag eindigde Verstappen als vijfde in de rangschikking. Vlekkeloos gingen deze stages niet. Verstappen met co-piloot Ham van Koppen miste een afslag en verloor luttele seconden. Maar later op de dag kon de vader van F1-wereldkampioen Max Verstappen de beproevingen afsluiten met twee derde plaatsen. Nadat Bob de Jong zijn bolide aan gort reed schoof Verstappen senior op naar P4.

Op de tweede en laatste dag hield Verstappen zijn vierde positie vast door in verschillende beproevingen vierde en tweemaal vijfde te eindigen.