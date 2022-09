Alonso evenaart waanzinnig record ondanks uitvalbeurt

Fernando Alonso kende gisteren een ongelukkige Italiaanse Grand Prix. De Spaanse Alpine-coureur reed op een puntenpositie toen hij de pitbox moest opzoeken met een waterdrukprobleem. Alonso moest opgeven maar schreef wel geschiedenis met zijn racestart, de Spaanse tweevoudig wereldkampioen evenaarde namelijk een belangrijk record.

Alonso stond in Monza aan de start van zijn 349ste Grand Prix. Hiermee kwam hij op gelijke hoogte met Kimi Räikkönen, beide mannen zijn nu de coureurs met de meeste Grand Prix-starts. Alonso zal het record gaan verbreken als hij over een paar weken aan de start verschijnt bij de Grand Prix van Singapore. Aangezien Alonso voor de komende jaren een contract heeft getekend bij Aston Martin zal hij het record gaan uitbreiden.

Alonso heeft in zijn 348 Grands Prix zeer veel goede resultaten bij elkaar gereden. Hij werd in 2005 en 2006 wereldkampioen, won 32 races, eindigde 98 keer op het podium en hij startte 22 keer vanaf de pole position. In zijn loopbaan reed hij tot nu toe 2039 punten bij elkaar.

Fernando Alonso will start his 349th race today! 🙌



That means he will equal Kimi Raikkonen's record of the most race starts in F1 👊#ItalianGP #F1 @alo_oficial pic.twitter.com/WFLKGXo0Ah