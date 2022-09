Binotto biedt excuses aan voor uitglijder: "Vergissing om dat woord te gebruiken"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft zich verontschuldigd voor het beschrijven van AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda als een 'tsunami'. Verwijzend naar het aantal ongevallen waarbij Tsunoda betrokken was na zijn uitvalbeurt bij de Nederlandse Grand Prix, bestempelde Binotto Tsunoda als een 'tsunami' in een interview met het Italiaanse Gazzetta dello Sport.

In Monza, waar dit weekend de Grand Prix van Italië plaatsvindt, verontschuldigde Binotto zich voor zijn opmerking, die in Japan als erg beledigend werd opgepakt. De noordoostelijke kustgemeenschappen van het land werden verwoest door een aardbeving van 9.0 op de schaal van richter en de daaruit voortvloeiende tsunami in 2011, waarbij bijna 16.000 mensen om het leven kwamen.

"Natuurlijk moet ik me verontschuldigen en het was een vergissing om dat woord te gebruiken. Het was niet de bedoeling om iets verkeerds te zeggen of de slachtoffers pijn te doen, dat realiseerde ik me eerlijk gezegd te laat. Ik denk dat Tsunoda een fantastische coureur is, een geweldige man en we hebben een goede relatie tussen ons beiden. En dat is een manier waarop we hem gewoon op een bepaalde manier noemen, het was een simpele grap, maar wel slecht."