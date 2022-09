Albon reageert op afwezigheid: "Minder gewicht voor Singapore en coole littekens"

Vanochtend werd de Formule 1-wereld wakker geschud door groot nieuws. Alexander Albon voelde zich niet goed en bleek een blindedarmontsteking te hebben. Hierdoor moest Williams snel opzoek naar een vervanger, Nyck De Vries was aanwezig op het circuit en mag zich gaan voorbereiden op zijn Formule 1-debuut.

Albon zelf reageerde vlak voor het begin van de derde vrije training op het nieuws. De Thaise Brit meldde zich op Twitter met een bericht met een knipoog. Albon gaf aan dat hij onder het mes moet maar dat hij wel wat positieve punten ziet. Hij somde ze op: "Positieve punten: Minder gewicht voor Singapore en coole littekens." Wel gaf hij aan dat hij veel pijn heeft en dat hij een verwacht goed weekend moet missen.

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!



Negatives:

- Missing out on what looks like a strong weekend for us

- Pain



Positives

- Weight reduction for Singapore

- Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W