Marko grapt over gridstraffen: "Voor jullie ook spannender als we niet vooraan starten"

Het team van Red Bull Racing staat voor een aardig lastige klus in Monza. De Oostenrijkse renstal heeft namelijk besloten om bij allebei de coureurs voor een motorstraf te kiezen in Italië. Max Verstappen hoeft slechts vijf plaatsen naar achteren en zijn teamgenoot Sergio Perez ontvangt een gridstraf van tien plaatse.

Verstappen en Perez zijn echter niet de enige met een motorstraf in Monza. Net als twee weken geleden in Spa ontvangen zeer veel coureurs een straf vanwege het wisselen van motorcomponenten. In de eerste vrije trainingen vanmiddag zag de pace van de Oostenrijkse renstal er zeer goed uit. Men verwacht dan ook dat Verstappen en Perez ook dit weekend weer zullen meestrijden voor de zege.

Teamadviseur Helmut Marko maakt zich niet zoveel zorgen over de gridstraffen van zijn coureurs. De Oostenrijker sprak op de vrijdag met zijn landgenoten van ORF. Marko bespreekt de straffen met een glimlach: "Je wilt niet wisselen op Suzuka of in Austin. Aangezien inhalen hier makkelijker is en we in topvorm zijn én ook om het voor jullie verslaggevers spannender is als we niet helemaal vooraan starten."