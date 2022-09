Verstappen haalt uit naar social media-haat: "Probleem is dat je kan roepen wat je wil"

Afgelopen week ging het veelvuldig over de uitvalbeurt van Yuki Tsunoda in Zandvoort. De Japanse AlphaTauri-coureur zorgde voor een Virtual Safety Car-fase. Max Verstappen kon hierdoor een pitstop maken zonder tijd te verliezen. Op de sociale media ging het daarna los en werd er gesproken over een complot. Verstappens team Red Bull Racing en AlphaTauri zijn immers zusterteams.

Op de sociale media werd er veel haat geuit op de hoofdstrateeg van Red Bull: Hannah Schmitz. Schmitz werd door sommige internettrollen gezien als het meesterbrein achter de uitvalbeurt van Tsunoda. AlphaTauri kwam al snel met een statement waarin het team de verhalen ontkent en waarin ze hun steun uitspraken voor Schmitz. Gisteren werd het moment veelvuldig besproken op de persdag in Monza.

Belachelijk

Ook Red Bull-coureur Max Verstappen kan zich niet vinden in de complotten op sociale media. De Nederlander haalde tegenover de internationale media fors uit naar de mensen op de sociale media: "Zoiets is niet correct. Ik ben blij dat AlphaTauri met een statement is gekomen. Om zoiets te denken is gewoon belachelijk want waarom zou je denken dat zoiets mogelijk in deze sport? Ik kan er ook met mijn hoofd echt niet bij dat er wordt gehaat op individuen."

Oplossing

Verstappen spreekt zijn steun uit voor Schmitz en benadrukt nog maar eens dat dit soort haat niet kan. De Nederlander is van mening dat geen enkel team zulke haat mag ontvangen: "Het probleem is dat je op sociale media kan roepen wat je wil. Er moet meer tegen haat worden gedaan. Het lijkt erop dat dit soort bedrijven zich er niet goed genoeg op focussen. Ze moeten echt met een oplossing komen. Sociale media groeien en over het algemeen is het goed dat het er is. Het heeft echter ook een negatieve kant."