Ocon eert Michael Schumacher met speciaal helmontwerp

Meerdere coureurs rijden dit weekend in Monza met een aangepast helmdesign. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc rijden bijvoorbeeld met een geel helmontwerp vanwege het 75-jarige jubileum van hun werkgever. Ook Esteban Ocon rijdt dit weekend rond met een helm waar de Italianen wel bekend mee zullen zijn.

De Franse Alpine-coureur eert dit weekend namelijk Ferrari-legende Michael Schumacher. Ocon rijdt dit weekend met een helm gebaseerd op de rode helm waarmee Schumacher zijn Ferrari-titels won. De helm van Ocon is geheel rood en heeft ook enkele persoonlijke kenmerken. De helm is namelijk voorzien van de Eiffeltoren en de handtekening van de Fransman. In zijn kartjaren reed Ocon ook al met een Schumacher-helm.