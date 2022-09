Gaat Audi de carrière van Mick Schumacher redden?

Alfa Romeo, dat eind 2023 zal stoppen met haar Formule 1-team, zou de carrière van Mick Schumacher kunnen redden. Als gevolg van de stoelendans voor 2023, lijkt het erop dat Mick Schumacher mogelijk zonder racestoeltje zit, waardoor een sabbatical ook nog een serieuze mogelijkheid lijkt.

Audi heeft onlangs aangekondigd dat het de sport zal betreden om vanaf 2026 onder de nieuwe motorvoorschriften te racen, en kort daarna kondigde Alfa Romeo aan dat zijn huidige naamgevingsovereenkomst met Sauber - die nog altijd eigenaar van het team is - na volgend seizoen zou eindigen.

Het Duitstalige f1-insider.com meldt dat speculatie dat Audi 75 procent van het in Hinwil gevestigde Sauber zal kopen, eind deze maand voor de Grand Prix van Singapore zou kunnen worden aangekondigd. In de publicatie staat ook dat Audi een Duitse coureur in de cockpit wil, al moet dat misschien wachten tot de contracten met Valtteri Bottas en Guanyu Zhou eind volgend jaar aflopen. De deal van Chinese rookie Zhou moet voor 2023 echter nog worden aangekondigd.

Audi wil Duitsers

De voorzitter van Audi, Markus Duesmann is duidelijk over de visie die het Duitse bedrijf erop nahoudt: "We hebben zeker nog geen team gekozen, dus we hebben nog geen keuze gemaakt over de coureurs. We hopen dat we een Duitse coureur kunnen contracteren en we hopen dat de Duitse Grand Prix weer op de F1-kalender staat. Dat is alles wat ik kan zeggen."

Mercedes heeft Schumacher op de radar

Als er geen plaats is bij Alfa Romeo voor 2023, moet Schumacher - net als McLaren-coureur Daniel Ricciardo - volgend seizoen misschien een jaar als reservecoureur toekijken. Mercedes zou voor beiden een optie kunnen zijn.

Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Mick is een geweldige persoonlijkheid. Hij heeft talent en is snel. Hij heeft gewoon meer tijd nodig. Als er een plaats vrijkomt, nemen we altijd degene met de beste prestaties en Mick is zeker iemand die we op onze radar zouden hebben. Maar op dit moment zijn onze beide auto's bezet."