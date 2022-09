Villeneuve test in Monza voor Alpine

Het team van Alpine zet volgende week wel een heel opvallende coureur in tijdens een testdag op het circuit van Monza. Na de Italiaanse Grand Prix van aankomend weekend werkt de Franse renstal namelijk een testprogramma af in de bolide waar men vorig seizoen mee reed. Tijdens de testdag zal niemand minder dan Jacques Villeneuve achter het stuur kruipen.

Villeneuve werd in 1997 wereldkampioen in de Formule 1 en is tegenwoordig analist voor onder andere het Franse Canal+. Deze Franse zender is bezig met het organiseren van allerlei festiviteiten rondom het 25-jarig jubileum van de wereldtitel van Villeneuve. Vanuit de zender kwam het idee van de testdag en het team van Alpine ging daar dus in mee.

Villeneuve reed in 2006 voor het laatst in de Formule 1 en hij staat dus voor een pittige klus. De Canadees weet wat hij gaat doen en spreek zich uit bij Motorsport.com: "Het worden straks echte rondjes. Je kunt die auto niet wat langzamer maken. Ik ben drie races de teamgenoot van Fernando geweest dus ik ken dat team. Dit is super gaaf, het is gekkenwerk. Het is goed om deze auto's te ervaren. Ik heb in de simulator gezeten. De moderne auto's zijn niet erg indrukwekkend op lage snelheid maar wel op hoge snelheid. Het zal hels worden, de G-krachten zijn waarschijnlijk enorm."