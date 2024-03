Aast Wolff echt op Verstappen: "Hij wil Red Bull dwarszitten"

Max Verstappen werd in de afgelopen weken meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De Nederlander stelde zelf dat hij de intentie heeft om bij Red Bull te blijven, maar Toto Wolff ziet zijn komst wel zitten. Jacques Villeneuve denkt dat Wolff vooral probeert Red Bull dwars te zitten.

Verstappen beschikt over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar de onrust binnen de Oostenrijkse renstal zorgde voor de nodige geruchten. Mercedes-teambaas Toto Wolff bemoeide zich er ook mee door meerdere keren te stellen dat hij wel openstaat voor de komst van Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen bleef kalm en hij stelde dat het zijn bedoeling is om zijn contract uit te dienen.

Dwarszitten

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve gelooft helemaal niets van de woorden van Wolff. De Canadees is kritisch in gesprek met OLBG: "Ik kan me niet voorstellen dat Toto Wolff echt Max wil binnenhalen. De enige reden voor dit idee zou zijn dat hij Red Bull kan irriteren. Ik zie hem gewoon niet bij Mercedes rijden, omdat ze het kampioenschap enkele jaren geleden van Red Bull hebben verloren. Het is waarschijnlijk ook niet zo dat hij Max echt wil hebben. Het heeft meer te maken met het feit dat hij gewoon Red Bull wil dwarszitten."

Alonso

Villeneuve denkt niet dat Red Bull het zou voelen als Verstappen toch vertrekt. De Canadese coureur wijst naar de razendsnelle RB20: "Er zijn veel persoonlijke vendetta's gaande rondom Red Bull. Het is een grote bende. Zou het team ook zo goed presteren zonder Christian Horner? Dat is moeilijk. Zou het team winnen zonder Verstappen? Waarschijnlijk wel. Max wint omdat hij een geweldige auto heeft en Red Bull wint omdat ze een geweldige coureur hebben. Maar hij is niet de enige geweldige coureur. Zet Alonso in die auto en die wint ook."